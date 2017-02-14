Станцию метро "Пролетарская" открыли

Станция петербургского метро "Пролетарская" вновь открыта на вход. Ее закрывали на 40 минут из-за проверки подозрительной сумки.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в 13:18 станция "Пролетарская" открыта на вход. Нашлась хозяйка оставленной в вестибюле сумки, из-за которой была организована проверка.

Вестибюль "Пролетарской" закрыли на вход в 12:38, при этом станция не закрывалась на выход.