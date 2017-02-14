Движение по 10-11 и 16-17 линиям Васильевского острова восстановлено

Движение транспорта по 10-11-й и 16-17-й линиям Васильевского острова восстановлено после завершения ремонта участка дороги, сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В ходе проведения работ на пересечении Большого проспекта и 10-11-й линий произведена замена 60 метров трубопровода диаметром 600 мм, реконструирована тепловая камера.

Также завершена перекладка 60 метров тепловой сети диаметром 700 мм на пересечении Большого проспекта и 16-17-й линий В. О.

В данный момент ограничение движения транспортных средств по 10-11 и 16-17 линиям снято. Движение осуществляется в штатном режиме.

В конце декабря 2016 года «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала ремонт пяти участков тепломагистрали «Восточная», которая проходит по Большому проспекту. Из-за этого схема движения транспорта была временно изменена.

UPD, 15:30, 14 февраля:

Движение по 10-11 и 16-17 линиям Васильевского острова пока не открыто. На участках до сих пор проводятся работы по благоустройству, в частности - замена временных дорожных знаков на постоянные. Автомобильное движение по обеим линиям должны открыть в ближайшее время, об этом будет объявлено дополнительно.