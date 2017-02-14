Станция метро «Пролетарская» закрыта на вход

В Петербурге станция метро «Пролетарская» закрыта для входа пассажиров.
Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в 12:38 в вестибюле обнаружили бесхозную сумку и проводят проверку.
При этом станция работает на выход.
© Фото: spbstarosti.ru
В вестибюле обнаружили бесхозную сумку.
В Петербурге станция метро «Пролетарская» закрыта для входа пассажиров.
Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в 12:38 в вестибюле обнаружили бесхозную сумку и проводят проверку.
При этом станция работает на выход.
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