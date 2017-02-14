В Петербурге запущена противоугонная система «Паутина»

Система фото- и видеофиксации «Паутина» испытывается в двух районах Петербурга. Ее планируют ввести в эксплуатацию целиком к Кубку конфедераций, который пройдет в Петербурге в июне 2017.

По словам главы комитета по информатизации и связи Дениса Чамары, по рекомендации правоохранительных органов, не сообщается о тмо, в каких именно районах города проходит тестирование противоугонной системы, сообщает «Фонтанка».

«Паутина» позволяет распознавать регистрационные номера, отслеживать движение авто по заданным параметрам, а также в автоматическом режиме проводить аналитическую работу.

Это касается, в том числе, и тех случаев, когда в разных районах города одновременно обнаруживаются автомобили с одинаковыми номерами или машина начинает совершать нестандартные для нее передвижения.

Ранее противоугонную систему «Паутина» анонсировал начальник Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов. По его словам, она позволит отслеживать перемещение угнанных автомобилей.