В Западном военном округе объявили внезапную проверку боеготовности

Западный военный округ (ЗВО) начал трехдневную проверку боеготовности, сообщает пресс-служба ЗВО.

Внезапная проверка соединений и воинских частей проводится по решению врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелии, сообщает пресс-служба ЗВО.

В настоящее момент военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению.

На специализированном полигоне в Ленинградской области уже развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи.