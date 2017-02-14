Строители намыва на Крестовском пожаловались Путину на Смольный

Московская компания «Леокам», отвечающая за благоустройство намыва у стадиона на Крестовском острове, отстранена от работы и обратилась к президенту Владимиру Путину с жалобами на действия Смольного. Строители утверждают, что переданная им для благоустройства компанией «Интэкс» намывная территория оказалась «бракованной», передает «Фонтанка».

В распоряжение издания попало обращение представителей «Леокама» к президенту страны. В нем свой конфликт со Смольным компания объясняет тем, что переданная им для благоустройства намывная территория оказалась «бракованной», о чем и было сообщено председателю комитета по строительству Сергею Морозову еще летом прошлого года.

«Нашей компанией было зафиксировано отклонение от проектных решений, нарушение технологии производства работ и отсутствие специализированных материалов», – говорится в письме.

В «Леокаме» заметили на объекте строительства сдвиг красной линии намывной территории примерно на один метр, нехваткау щебеночных свай и недосып объемов песка. Кроме того, песок первой категории мог быть заменен на песок второй, более дешевой, категории.

Таким образом, по результатам экспертизы может оказаться, что манипуляции с песком при намыве территории помогли снизить стоимость работ на сумму до 600 миллионов рублей.

Еще одна претензия «Леокама» заключается в том, что Смольный не передал им исходно-разрешительную документацию, согласованные сметы и основополагающий документ – разрешение на строительство.

Тем не менее в апреле 2016-го генподрядчик все же начал выполнение тех работ, которые можно было выполнить без вышеперечисленных документов. Первый и единственный аванс – 225 млн рублей – «Леокам» получил в начале июня.

Как утверждают в компании, освоено было 230 млн рублей. Однако на сегодняшний день Смольный зачел только работы на сумму 93 млн рублей.

Представители «Леокама» намекают, что этой информацией уже заинтересовались в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Глава комитета по строительству Морозов заявил изданию, что информация, предоставленная «Леокамом», полностью не соответствует действительности.

В январе 2015 года госконтракт на «создание искусственного земельного участка» площадью 16,6 га в западной части Крестовского острова за 2,2 миллиарда рублей получила московская компания «Интэкс».

Компания «Леокам». получила контракт на на 1,7 млрд рублей 6 апреля 2016 года. В этот же день в комитете по строительству сменился руководитель. На место Михаила Демиденко пришел экс-глава ГУП «Дирекция транспортного строительства» Сергей Морозов.