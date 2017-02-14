Пассажиры автобуса, курсирующего по Невскому, получат в подарок валентинки

Пассажиры маршрута №191, курсирующего по Невскому проспекту, получат в подарок от кондуктора валентинки, сообщает пресс-служба Петербургского бюро транспортной информации.

Маленькие открытки в форме сердечек своим пассажирам подготовил транспортный холдинг «Питеравто».

Валентинки в общественном транспорте получат более 900 петербуржцев и гостей города. Примерно столько человек перевозит в день каждый автобус, работающий на 191 маршруте. Проходя по Невскому проспекту, он связывает конечную станцию река Оккервиль и Петроградскую сторону.

Во вторник, 14 февраля, во многих странах мира отмечают день святого Валентина (День всех влюбленных). Предположительно праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

О том, как в этом году провести День всех влюбленных Петербурге, читайте в нашем материале.