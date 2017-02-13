Станция «Петроградская» открыта для пассажиров

Лучшее в Петербурге
Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)
Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.
Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя
Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».
Топ-5 необычных театров Петербурга
Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.
Как это сделано
написать письмо
Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу
Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».