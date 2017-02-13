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Ученые доказали эффективность 6-часового рабочего дня

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При таком режиме сотрудники меньше устают и реже болеют.

Шестичасовой рабочий день выгоден как для работников, так и для начальства, показали исследования шведские ученых из города Гетеборг, передает Nation News.

В течение двух лет они наблюдали за сотрудниками одного из домов престарелых. Его работники проводили по месту службы шесть часов в день, а не восемь, как это было раньше. При это зарплаты сотрудников не сократились.

Участники эксперимента признались, что работать по шесть часов им было легче, но работодатель никакой выгоды для себя не увидел. 

Когда сотрудники дома престарелых вернулись к привычному графику, руководство начало получать жалобы на снижение эффективности труда и плохое самочувствие.

При шестичасовом рабочем дне работники меньше болеют, а это позволяет сэкономить на больничных и страховках, подчеркнули ученые.

Однако для работодателя такой эксперимент не был выгодным, поскольку из-за шестичасового графика ему пришлось нанимать дополнительных сотрудников, что привело к увеличению финансовых затрат организации, отметили исследователи.

Ранее ученые из Австралии и Японии выяснили, сколько часов в неделю нужно работать, чтобы чувствовать себя комфортно. Согласно подсчетам, идеальная рабочая неделя составляет 30 часов.

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