Станция метро «Петроградская» закрыта на вход и выход

В вестибюле станции в шесть вечера 13 февраля обнаружена бесхозная коробка. В настоящий момент пассажиры не смогут зайти и выйти в метрополитен Петербурга через «Петроградскую».

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, станция закрылась в 17:57. Ейчас коробку, найденную в верхнем вестибюле на выходе из метро, проверяют сотрудники правоохранительных органов.