На Зверинской улице сносят фасад дома 1901 года постройки

В Петроградском районе Петербурга c историческое здание сносят аттик. Рабочие с кувалдами работают на крыше жилого дома 7-9 на Зверинской улице, сообщает "Фонтанка.ру".

В пресс-службе администрации Петроградского района изданию заявили, что аттик признан аварийным. Возникло опасения, что он может обрушиться на пешеходов.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) принял решение разобрать этот элемент фасада. В ближайшее время КГА должен решить, будет ли он восстановлен.

Здание на Зверинской улице было построено в 1901 году по проекту архитектора Павла Мульханова. В список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга здание не включено.