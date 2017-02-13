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На Зверинской улице сносят фасад дома 1901 года постройки

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© Фото: photoprogulki.narod.ru

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Ранее он был признан аварийным.

В Петроградском районе Петербурга c историческое здание сносят аттик. Рабочие с кувалдами работают на крыше жилого дома 7-9 на Зверинской улице, сообщает "Фонтанка.ру".

В пресс-службе администрации Петроградского района изданию заявили, что аттик признан аварийным. Возникло опасения, что он может обрушиться на пешеходов. 

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) принял решение разобрать этот элемент фасада. В ближайшее время КГА должен решить, будет ли он восстановлен.

Здание на Зверинской улице было построено в 1901 году по проекту архитектора Павла Мульханова. В список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга здание не включено.

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