Минпромторг хочет сократить расстояние от ларьков с алкоголем до школ

Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 метров от образовательных и медицинских учреждений. По мнению ведомства, сегодняшний запретный радиус мешает развитию торговли, сообщают «Известия».

В Минпромторге подготовили проект соответствующего постановления правительства. Речь идет об определении максимального расстояния от медицинских и учебных учреждений в 50 метров, но в зависимости от типа здания радиус может составлять и 10 метров.

Если речь идет не о магазине, а о кафе, то такое заведение можно будет открыть в 20 метрах от школы и предложить посетителям винную карту.

В случае с образовательными организациям для совершеннолетних можно будет открыть кафе или ресторан со спиртным в 5 метрах от входа, а магазин — в 10 метрах

Расстояние в 50 метров до магазинов может быть остановлено и для медучреждений, а также мест нахождения источников повышенной опасности (например, атомных электростанций). Кафе от медучреждений, согласно инициативе Минпромторга. можно расположить и в 20 метрах

На сегодняшний момент, согласно ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», продажи алкоголя запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности. А также на прилегающих к ним территориям.

Радиус прилегающих территорий с конца 2012 года местные власти устанавливали самостоятельно, руководствуясь действующей версией постановления правительства. Максимально можно удалить алкогольные магазины от школ и больниц на 1 километр.