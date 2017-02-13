Петербургский метрополитен потратит 20 млрд рублей на новые составы и видеокамеры

До 2021 года петербургский метрополитен направит на инфраструктуру 20,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджета. На эти деньги закупят составы и оснастят подземку новым оборудованием, сообщает пресс-служба метрополитена.

За счет городского бюджета предполагается привлечь кредитную линию на 12,4 млрд рублей. Эти средства пойдут на закупку подвижного состава для Невско-Василеостровской линии.

Еще 3,8 млрд из собственных средств метрополитен направит на составы с асинхронным тяговым приводом.

Кроме того, 2,2 млрд из федеральной и региональной казны будут выделены на обеспечение транспортной безопасности. В том числе эти деньги пойдут на установку видеокамер.

Также продолжается работа по созданию бесплатного широкополосного доступа в интернет. На эти цели инвестор вложит полтора миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что оснащение петербургского метрополитена бесплатным Wi-Fi начнется с четвертой, самой короткой линии. Сдача всей сети в эксплуатацию намечена до 8 декабря 2017 года.

Соответствующий контракт будет заключен с московской компанией «МаксимаТелеком» как с единственным участником тендера. При этом первой оборудовать беспроводным интернетом ранее планировалось пятую линию, и только к апрелю – четвертую.