В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в шести классах

В Петербурге на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыто шесть классов в школах и четыре группы в детсадах, передает «Доктор Питер» со ссылкой на Роспотребнадзор.

На этой неделе из-за отсутствия более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс в 6 классах 6 городских школ и в 4 группах 4 дошкольных учреждений.

По данным ведомства, заболеваемость в городе не растет, и эпидемии в этом сезоне уже не будет.

Неделей ранее на карантин были закрыты 16 классов в школах и 10 групп в детсадах.

По данным НИИ вирусологии им. Ивановского, в этом эпидсезоне в России было зафиксировано 20 летальных случаев гриппа, из них 4 — среди детей. В Петербурге известно о трех смертях из-за гриппа.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют петербуржцам начать носить маски из-за распространения в городе гриппа и ОРВИ. Насколько эффективны маски, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».