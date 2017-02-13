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В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в шести классах

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© Фото: komiinform.ru

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При этом заболеваемость по городу не растет.

В Петербурге на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыто шесть классов в школах и четыре группы в детсадах, передает «Доктор Питер» со ссылкой на Роспотребнадзор.

На этой неделе из-за отсутствия более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс в 6 классах 6 городских школ и в 4 группах 4 дошкольных учреждений.

По данным ведомства, заболеваемость в городе не растет, и эпидемии в этом сезоне уже не будет.

Неделей ранее на карантин были закрыты 16 классов в школах и 10 групп в детсадах.

По данным НИИ вирусологии им. Ивановского, в этом эпидсезоне в России было зафиксировано 20 летальных случаев гриппа, из них 4 — среди детей. В Петербурге известно о трех смертях из-за гриппа.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют петербуржцам начать носить маски из-за распространения в городе гриппа и ОРВИ. Насколько эффективны маски, можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».  

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