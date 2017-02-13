Во дворе на Науки разлит кипяток - пострадало два автомобиля

В Калининском районе Петербурга в разлившийся по двору кипяток попали два автомобиля. Последствия коммунальной аварии устраняют энергетики, передает «Фонтанка» со ссылкой на ГУП «ТЭК».

Информация о вытекании горячей воды рядом с домом № 2 на проспекте Науки поступила в районе семи утра в понедельник, 13 февраля. Прибывшая на место бригада зафиксировала дефект на трубе 219 мм.

Из-за этого во дворе дома образовалась лужа с кипятком. Место огорожено, пострадавших нет. В зону ограниченного теплоснабжения попали два дома. Специалисты отводят на ремонтные работы восемь часов.

Жители дома сообщают, что недавно трубопровод во дворе уже чинили, а сегодня рядом с детской площадкой провалился асфальт вместе с припаркованным автомобилем.

По информации пресс-службы «ТЭК», в разлив попали «Мицубиси» и «Газель». Водитель первой смог самостоятельно переставить машину, вторую — доставали буксиром. Энергетики уточнили, что автомобили не пострадали, но на место вызвали представителей страховой компании.