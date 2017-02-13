Организаторы марша в память о Немцове подали заявку в Смольный

Петербургский оргкомитет марша памяти Бориса Немцова подал в Смольный уведомление о проведении шествия и митинга 26 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба «Открытой России».

Организаторы акции планируют провести марш по маршруту от станции метро "Горьковская" до Марсова поля и провести на нем митинг численностью до 3 тыс. человек.

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Заявителями мероприятия выступили движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна" партии "ПарНаС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург».

Серия акций в разных городах России будет проведена накануне 2-й годовщины убийства Немцова.

Первый подобный марш прошел в Петербурге 1 марта 2015 года, через день после убийства политика. Тогда, по данным МВД, к Марсовому полю выдвинулось 6 тыс. человек.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.

В настоящее время в столице проходит суд над обвиняемыми в совершении преступления. Заказчики убийства до сих пор не названы.