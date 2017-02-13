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Албин: Шоу "Первый посетитель" на "Зент-арене" прошло штатно (ФОТО)

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© Фото: пресс-служба администрации Петербурга
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    При этом первое тестовое мероприятие на стадионе началось с большим опозданием.

    Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что шоу "Первый посетитель" на стадионе "Зенит-арена" прошло штатно, сообщает пресс-служба Смольного.

    Албин выразил слова благодарности тем, кто пришел на тестовое мероприятие и смирился с неудобствами и элементами дискомфорта.

    Шоу на "Зенит-арене" состоялось в минувшую субботу, 11 февраля. Как сообщали гости мероприятия, оно началось с часовым опозданием. 

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    Также пришедшие на стадион жаловались на холод, отсутствие возможности купить еду. Некоторые называли шоу «безвкусным»: медведь в наморднике, пафосные речи, странный подбор музыки и номеров.

    Специальный гостем вечера стал экс-футболист "Зенита" Вячеслав Малафеев. Во время шоу было сделано панорамное фото первых посетителей стадиона 

    Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", проблемы с организацией шоу на стадионе начались еще на этапе реализации бесплатных билетов, Их начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул»

    После этого в сети шла массовая продажа полученных бесплатно билетов на шоу "Первый посетитель". Цены варьировались от 300 до восьми тыс. рублей. Из-за электронной формы билетов, не предполагающей именной регистрации, спекулянты могли продавать один и тот же билет несколько раз.

    При этом до сих пор не решен вопрос пригодности стадиона  спортивным мероприятиям. В ноябре 2016 года комиссия ФИФА, которая проверяла "Зенит-арену" в конце октября, признала поле стадионе непригодным для использования из-за повышенной вибрации.

    В конце декабря Ростехнадзор принял поле стадиона, несмотря на претензии ФИФА. Это решение связано с тем, что ни в одном из документов не был указан повышенный уровень вибрации поля.

    Игорь Албин 12 февраля нынешнего года заявил, чтовибрация поля стадиона будет убрана к началу марта.

    "Зенит-арена" строится с 2007 года. Изначально стоимость стадиона оценивалась в 6,7 млрд рублей. По данным антикоррупционной организации Transparncy International, стоимость "Зенит-арены" может достигать 50,6 млрд рублей. При этом президенту России Владимиру Путину гарантировали достроить стадион за 34,9 млрд рублей.

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