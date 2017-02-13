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К созданию открытого метро в Петербурге привлекут частного инвестора

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© Фото: tagfly.ru

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Строительство начнется не раньше, чем через три года.

Линия петербургской городской электрички может пройти полукольцом с северо-запада на юго-восток по трассам уже существующих железнодорожных путей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект трассировки линии. 

Линия будет состоять из 23 станций, 10 из которых могут появиться неподалеку со станциями метро. 

Линия пройдет по маршруту: Юнтолово - транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Лахта - Лахта Центр - Мебельная - Планерная - ТПУ Старая Деревня - Новая Деревня - ТПУ Светлана - Лесной парк - Кушелевская дорога - ТПУ Пискаревка - Охта - Ладожский вокзал - Клочки - Невская застава - Волкуша - Витебский проспект - ТПУ Рощинская - Княжево - Дачное - Ульянка - Лигово - Сосновая Поляна. 

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В настоящий момент проект находится в стадии разработки. Объем инвестиций пока не просчитан. Работы над новой линией точно не начнутся раньше, чем через три года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. 

Для реализации проекта планируется привлечение частного капитала. В настоящий момент интерес проявляют несколько компаний. Трассировку разработала Группа ЛСР, сообщают СМИ.

Заместитель начальника по взаимодействию с органами государственной власти ОЖД Игоря Саковича считает, что стоимость строительства открытого метро в Петербурге сопоставима со стоимостью реализации проекта Московского центрального кольца (МЦК), которая составила около 100 млрд руб.

По словам Саковича, в Петербурге линия пройдет по уже существующим путям, в полосе отвода. «Это существенно дешевле, также позволит избежать пересечения с грузовыми поездами», - приводит слова Саковича «Интерфакс».

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