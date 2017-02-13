В Петербурге пациент больницы «заминировал» дом на Маршала Говорова

Накануне вечером, 12 февраля, в экстренную службу позвонил неизвестный и сообщил, что в доме №14 по улице Маршала Говорова готовится теракт, сообщает ИА "Народные новости" со ссылкой на источник.

Оперативные службы немедленно осмотрели здание, но ничего подозрительного не обнаружили.

Выяснилось, что лжеминер звонил из больницы №26 на улице Костюшко. Им оказался 56-летний пациент медучреждения, который взял телефон у 26-летнего знакомого и с него сообщил о "теракте".

Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.