Спасатели обнаружили первые тела погибших в крушении вертолета на Алтае

Спасатели обнаружили первые тела погибших в авиакатастрофе на Алтае, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящий момент обнаружено тело Елены Ракитской. Его нашли сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории - тело прибило к берегу.

Также, по информации СМИ, спасатели обнаружили с воздуха предполагаемое место крушения.

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в воскресенье, 12 февраля, рухнул в районе Телецкого озера.

По словам очевидцев, вертолет упал в месте, где не замерзает вода, а глубина может достигать 280 метров.

На борту находилось пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен и экс-вице-премьер Алтая Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин , а также гендиректор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

Как говорится в сообщении Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования. Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России, входил в состав пилотов первого в истории страны кругосветного путешествия на вертолетах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Об этом сообщила представитель Западно-Сибирского управления СК на транспорте Яна Стрижова, передает «ТАСС».

Она добавила, что следственная группа уже вылетела к месту предполагаемого крушения вертолета для выяснения обстоятельств случившегося.