Картина дня: неполадки в метро, «Зенит-арена» и хорошая погода

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали проблемы на «красной» ветке петербургского метро. Поезда передвигались с большими задержками движения.

По сообщениям очевидцев, электрички подолгу стоят в тоннелях. Интервал между поездами достигал 10 минут.

Пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен» быстро сообщила, что причиной послужила неисправность светофора, находящегося в тоннеле на первой линии. Поломка оборудования была зафиксирована в 12-50.

Как только петербургские СМИ сообщили о проблемах, неполадки были устранены, и в лентах новостей стали появляться заголовки «Движение по "красной ветке" метро восстановлено».

Второй по популярности темой в эту пятницу стало мотошоу на стадионе «Зенит-арена», которое состоится в субботу, 11 февраля.

СМИ напоминали автолюбителям, что движение на Крестовском острове будет ограничено: с 13:00 до 21:00 нельзя будет проехать по Морскому пр. от Спортивной ул. до ул. Рюхина, по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., по Южной дороге и Северной дороге.

Кроме того, наконец-то стали известны подробности предстоящего шоу. Почетными гостями тестового мероприятия на стадионе «Зенит-арена» станут футболисты клуба «Зенит», в том числе их экс-вратарь Вячеслав Малафеев.

Администрация Петербурга также пообещала, что в этот день 3D mapping-шоу поочередно превратит чашу стадиона в песчаные дюны и в водную поверхность, а виртуальные персонажи будут гоняться за реальными мотоциклами и автомобилями.

Не только популярной, но и очень приятной новостью дня стало заявление главного синоптика Петербурга Александра Колесова, которое он сделал на свой странице в Facebook.

«Необычно: тепло затекает к нам через север. Еще три дня и с Атлантики принесет оттепель», - сообщил Колесов.

По данным Гидрометцентра, в ближайший вторник, 14 февраля, в Петербурге потеплеет до +1°С. При этом в городе ожидаются дожди.

Самыми оперативными за сутки стали: «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».