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Петербуржцы приняли участие в акции «На работу на велосипеде» (ФОТО)

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© Фото: instagram.com / tashakosmos

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Северная столица присоединилась к флешмобу, который 10 февраля прошел во многих странах с суровым климатом.

Петербург в третий раз присоединился к зимней акции «На работу на велосипеде», которая прошла в пятницу, 10 февраля, одновременно во многих странах с суровым климатом. Вместе с россиянами, на велосипеды этим утром сели в Канаде, Северной и Восточной Европе.

В Петербурге в этот день не было снегопада, и его жители смогли спокойно добраться до работы на своем двухколесном друге. 

 

 

Кроме того, в этот день более 50 ресторанов, кафе и магазинов Северной столицы предоставили велосипедистам скидки и согревающие угощения.

Жители Петербурга активно делились фотографиями своих поездок до работы в социальных сетях с тегом #наработунавелосипеде.

 

Пользователь «ВКонтакте» Андрей Сандалов так написал о своем отношении к сегодняшней акции: «ЗИМОЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!!! Еще пару месяцев назад я не мог и подумать об этом! Но подорожавший проезд и жуткие пробки дали толчок для поиска альтернативы. И она была найдена в двухколесном друге) который теперь будет палочкой-выручалочкой в любой сезон))».

 

В 2016 году Петербург занял четвертое место по количеству участников в зимней акции, сейчас, согласна графику регистрации, город на Неве занимает шестую строчку, уступая городам из Хорватии, Сербии, Швеции, Дании и Финляндии.

Фото: instagram.com / itcmybike, tashakosmos, ledivelosipede. vk.com/id1554930, vk.com/andreisandalov

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