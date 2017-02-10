За сутки более 20 петербуржцев получают травмы из-за гололеда

В среднем за сутки в Петербурге фиксируется 22 случая получения травм из-за гололеда, сообщает пресс-служба Смольного.

Больше всего случаев падения фиксируется в понедельник. Это происходит из-за того, что в выходные дни многие петербуржцы проводят много времени в Ленинградской области, в том числе на горнолыжных курортах, где некоторых из них получают травмы и в понедельник обращаются к врачам в городе.

По информации Выборгского района, горожане получают много травм в парках и на катках. При этом администрации районов сообщают, что половина случаев падения не привязана к конкретному адресу.

Это подтверждает главный врач скорой помощи СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Алексей Бойков.

«Пятьдесят процентов пострадавших не идентифицированы, пострадавшие зачастую находятся в состоянии шока, поэтому наши данные относительные, возможно, имеет смысл обсудить вопрос предоставления точной информации о гражданине со страховой компанией», - заявил Бойков.

Наиболее опасная ситуация наблюдалась в начале декабря минувшего года. Например, 7 декабря бригады скорой помощи выезжали на 36 вызовов по поводу травм, полученных при падении на улице, и 27 пострадавших были госпитализированы.