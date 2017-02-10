Петербург признали одним из лучших регионов по выполнению программы капремонта

По эффективности выполнения программы капитального ремонта Петербург показал лучшие результаты в Северо-западном федеральном округе. Также Северная столица вошла в первую десятку самых эффективных по России, говорится на сайте Смольного.

В 2016 году предполагался капитальный ремонт в 1833 домах по 2778 видам работ. План был выполнен на 98%. Собираемость взносов в Петербурге составила 86,5%.

В Москве этот показатель составил 92%, в Татарстане - 91%, в Московской области – 90 %.

Петербург догоняют Кировская и Самарская области со сбором 83%. В Ленинградской области сбор платежей составляет около 80%, но план выполнен менее чем на 50%.

Значительно ниже показатели в Архангельске. Из 253 домов отремонтировано только 194 дома, а собираемость составила 65%.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, внизу рейтинга оказалась Брянская область , которая не выполнила план даже на 16%, и Липецкая область - 14% выполнения плана.

Как стало известно ранее, в 2017 году на капремонт в Петербурге выделят более 10 млрд рублей. При этом 6,1 млрд рублей потратят из бюджета, а остальные 4,2 млрд - средства, собранные с собственников.