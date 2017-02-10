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Ученые: 83% россиян приходятся друг другу родственниками

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© Фото: hvylya.net

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Такие данные были получены после исследований ДНК 1848 человек от Москвы до Владивостока.

Ученые медико-генетического центра Genotek пришли к выводу, что 83% россиян являются друг другу родственниками. Эти данные были получены по итогам исследований, которые длились полтора года, сообщают «Известия».

С сентября 2015 года по февраль 2017 года исследователи проанализировали данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста.

Ученые уточняют, что в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвертого, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.

«Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт», — рассказал изданию генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

По его словам, шансы найти родственника в своем же городе или в другом конце страны примерно равны.

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