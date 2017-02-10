Смольный отказал РПЦ в передаче части резиденции митрополита на Каменном острове

Комитет имущественных отношений (КИО) отказал Русской православной церкви (РПЦ) в передаче двух объектов, которые входят в комплекс резиденции митрополита на Каменном острове, сообщается на сайте комитета.

Речь идет о гостинице и административном здании, расположенных на 1-й Березовой аллее, 16-18.

"Объекты не являются госсобственностью Петербурга, в связи с чем не могут быть переданы в собственность епархии", — сообщает комитет Смольного.

Оба строения входят в комплекс, находящийся на месте особняка Криличевской. На данный момент здесь находится жилой комплекс и храм Тихвинской иконы Божией Матери. Жилье и храм были переданы в собственность РПЦ еще в октябре 2016 года.

В ноябре 2016 года епархия попросила Смольный, передать ей оставшиеся две постройки.

Несмотря на отказ Смольного, РПЦ сможет вновь претендовать на эти объекты, если КИО оформит их в городскую собственность.

В настоящее время РПЦ передают Исаакиевский собор, о чем губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил 10 января.

Это не единственные здания, которые Церковь получит от правительства Петербурга — "Санкт-Петербург.ру" подготовил большой материал о том, какие здания передали РПЦ и какие она начинает "просить" у властей.