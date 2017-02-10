Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию жилья

Государственная Дума РФ приняла закон о бессрочном продлении программы бесплатной приватизации жилья для всех россиян. Такое решение было принято на заседании в пятницу, 10 февраля.

Сигнал принимать закон о бессрочной приватизации «пришел от президента», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, было услышано мнение всех думских фракций, и единороссы «прорабатывали этот вопрос с правительством».

Принятие решения о бессрочной приватизации — «это праздник», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Теперь Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой поправки 15 февраля.

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Ранее норма о бесплатной приватизации жилья распространялась только до 1 марта 2017 года. Первоначально до 2020 года приватизировать жилье на таких условиях можно было только жителям Крыма. Кроме того, эти нормы приватизации также распространялись на тех, кто живет в аварийных домах.