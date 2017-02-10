В Петербурге прошел пикет против «мизерных» зарплат депутатов ЗакСа

У стен Мариинского дворца в Петербурге в пятницу, 10 февраля, прошел одиночный пикет члена партии «Великое Отечество».

Пришедший к ЗакСу активист напомнил о депутате от фракции «Единая Россия» Андрее Васильеве, который назвал свою зарплату маленькой, передает «Росбалт»

На плакате у него было написано: «Депутату ЗакСа Петербурга Андрею Васильеву стыдно получать «мизерную» зарплату в размере 140 тыс. рублей».



Фото: Софья Мохова / "Росбалт" Фото: Софья Мохова / "Росбалт"

Ранее Васильев в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что недоволен своей зарплатой депутата, и в его возрасте ему за нее "стыдно". По информации СМИ, зарплата депутата петербургского ЗакСа составляет примерно 120-150 тыс. рублей в месяц.