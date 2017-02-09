УФАС проверит контракт ЗакСа на аренду автомобилей за 439 млн рублей

Петербургский УФАС заинтересовался контрактом ЗакСа на аренду легковых автомобилей с водителями. На это петербургский парламент потратил 439 млн рублей.

Как сообщает УФАС, в правомерности действий Законодательного собрания Петербурга засомневался житель города, который отправил соответствующее заявление в контролирующий орган.

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Договор с автотранспортным учреждением «Смольнинское» ЗакС заключил 29 декабря прошлого года без проведения торгов. Согласно нему, услуга по перевозке депутатов предоставляется на три года. В 2017 парламентариев будут возить за 136 млн рублей, в 2018 – за 146 млн рублей и в 2019 – за 156 млн рублей.

В ответ УФАС пообещал провести 14 февраля открытое заседание, на котором должна быть выяснена законность этого контракта.