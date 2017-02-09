В росийских поликлиниках появятся камеры видеонаблюдения

До конца 2017 года в 642 медицинских учреждениях будет установлено четыре тыс. видеокамер. С помощью мониторинга департамент здравоохранения хочет решить проблему с очередями, сообщают «Аргументы недели».

В поле зрения камер должны оказаться не только поликлиники, но и травмпункты. Оборудование появится возле кабинетов терапевтов, педиатров и дежурных врачей.

Также видеоконтроль появится в холлах с электронными аппаратами, при помощи которых пациент может записаться на приём.

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В департаменте надеются, что с помощью такого наблюдения удастся соблюдать порядок очередей и решать возникающие конфликты врачей и пациентов.

Как ранее сообщал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, время ожидания врача в столичных поликлиниках снижается. В январе – апреле 2015 года 1,29 млн пациентов ожидали приёма терапевта по 40 минут и дольше, а за год эта цифра сократилась до 255 тыс.