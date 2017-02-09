В России хотят праздновать День патриотизма в день введения эмбарго

Министерство культуры РФ сочло "заслуживающей внимания" инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.

Об этом говорится в ответе первого заместителя Минкульта Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

"Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук" - считает первый замглавы ведомства.

Ранее с инициативой установить новую памятную дату в Госдуму обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Он также подготовил проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

Россия ввела продуктовое эмбарго 6 августа 2014 года в ответ на западные санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. В июне 2016 года контрсанкции были продлены до конца 2017 года