В России могут законодательно закрепить ношение хиджаба в школах

Совет по правам человека при президенте готовит доклад с предложениями о законодательном регулировании внешнего вида школьников и их права на ношение религиозной атрибутики, в частности, хиджабов. Кроме того, члены СПЧ попросят лингвистов объяснить, что такое «светское образование», передает «Известие».

«Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы. А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы», - заявил член СПЧ Евгений Бобров.

По его мнению, важно понять, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание и не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование.

В настоящий момент закон «Об образовании» передает право определять внешний вид учеников школам. В статье 38 закона указано, что образовательные организации «вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения».

В 2013 году Верховный суд поддержал решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам носить платки.

В 2015 году суд Мордовии разбирал жалобу родителей девочек-мусульманок . Они пожаловались на постановление регионального правительства, которое запрещало в школах не только хиджабы и любую другую демонстрацию религиозной атрибутики, но и джинсы, мини-юбки, глубокие декольте, пирсинг и окрашивание волос в яркие цвета. Жалоба была отклонена, Верховный суд затем подтвердил это решение.