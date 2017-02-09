Ограничено движение на трассе из Петербурга в Финляндию

ФКУ «Севзапуправтодор» сообщает об ограничении движении на пяти федеральных трассах Ленинградской области:

А-181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

- км 52-65 ограничение движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00.

А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

- км 76-83 ограничение движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00.

А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

- км 21-30 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00 (выборочно).

А-180 "Нарва" (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):

- км 31-51 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00 (выборочно).

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

- км 42-54 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00 (выборочно);

- км 84-90 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00.

Ранее в ГУ МЧС по Петербургу предупредили, что в четверг, 9 февраля, местами на дорогах возможна гололедица. В связи с этим спасатели просят водителей и пешеходов быть аккуратней.