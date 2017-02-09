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Жители Петербурга насчитали в городе более 300 километров заборов

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© Фото: kovkafm.ru

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По длине заборов Северная столица заняла 14 место среди регионов России.

Пользователи сайта «Народная карта» нанесли на карту Петербурга 322 километров заборов, сообщает пресс-службу «Яндекс».

В компании отмечают, что это больше, чем расстояние по прямой от Петербурга до Хельсинки. По суммарной длине заборов, добавленных народными картографами, Северная столица заняла четырнадцатое место среди российских регионов.

Самое большой километраж заборов обнаружен в Московской области - более 2200 километров. За ней идет Москва  (2066 км) и Омская область (913 км).

Заборы в Петербурге оказались короче, чем в среднем по России. Средняя длина одного забора на петербургской «Народной карте» — чуть больше 160 метров. В целом по России это значение составляет 230 метров.

Эти и другие объекты, добавленные пользователями на «Народную карту», после модерации попадают на сайт «Яндекс. Карта» и в мобильные геоинформационные приложения российского поисковика: Карты и Транспорт.

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