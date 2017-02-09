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СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

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© Фото: zn.ua

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Он называет экс-президента США «умным адвокатом», который «может убить своего врага без суда».

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед написал письмо экс-президенту США Бараку Обаме, сообщает Miami Herald.

По информации издания, содержащийся в Гуантанамо Мохаммед написал свое послание еще в январе 2015-го,но руководство тюрьмы отказалось отправить его. В сентябре того же года адвокат заключенного подал ходатайство о доставке корреспонденции. Судья Джеймс Пол дал согласие лишь через год, когда Обама уже готовился покинуть свой пост.

В письме Мохаммеда 18 страниц, и газета приводит лишь несколько выдержек из него. В них заключенный называет Обаму «головой змеи» и президентом «страны угнетения и тирании».

«Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране», — считает автор послания.

По его словам, он «никогда не станет просить милости» у США, а перспективы пожизненного заключения или смертной казни его не страшат. 

Заключенный также высмеивает Обаму, называя его «умным адвокатом, хорошо знакомым с правами человека», который «может убить своего врага без суда и бросить его труп в море вместо того, чтобы отдать его тело семье или уважать его как человеческое существо достаточно для того, чтобы похоронить».

Халид Шейх Мохаммед — главный из пяти обвиняемых в проходящем в Гуантанамо судебном процессе по делу о терактах 11 сентября 2001 года. В 2003 году он был захвачен в Пакистане. В течение 3,5 лет Мохаммед содержался в одной из тюрем тайной сети ЦРУ. В 2006 году его перевели в Гуантанамо.

В сентябре 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий упал на здание Пентагона. Еще один самолет разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тыс. были ранены.

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