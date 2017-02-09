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В Петербурге 9 февраля возможна гололедица

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© Фото: Ксения Старикова / fotokto.ru

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Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до -10.

В Петербурге 9 февраля днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха от 5 до 10 градусов ниже нуля. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели предупреждают, что местами на дорогах возможна гололедица, в связи с этим просят водителей и пешеходов быть аккуратней.

В МЧС также сообщают, что сохраняется вероятность провалов людей и техники под лед рек и водоемов Ленинградской области и отрыва припайного льда с рыбаками-любителями.

По сводкам метеорологов, потепление в Петербурге ожидается к выходным. В воскресенье днем температура воздуха может подняться до  -3, а уже ко вторнику до показателя в  +4 градуса, сообщает Gismeteo.

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