В Петербурге 9 февраля возможна гололедица

В Петербурге 9 февраля днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха от 5 до 10 градусов ниже нуля. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели предупреждают, что местами на дорогах возможна гололедица, в связи с этим просят водителей и пешеходов быть аккуратней.

В МЧС также сообщают, что сохраняется вероятность провалов людей и техники под лед рек и водоемов Ленинградской области и отрыва припайного льда с рыбаками-любителями.

По сводкам метеорологов, потепление в Петербурге ожидается к выходным. В воскресенье днем температура воздуха может подняться до -3, а уже ко вторнику до показателя в +4 градуса, сообщает Gismeteo.