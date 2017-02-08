"Группы смерти" перекочевали из "ВКонтакте" в Instagram

В социальных сетях продолжает набирать обороты “игра” “групп смерти”. За последнюю неделю зафиксирован всплеск активности опасных хештегов в Instagram, сообщает общественная организация РОЦИТ.

За минувшие дни в Instagram было выявлено 45 тыс. записей с запрещенной информацией по новым хештегам. К примеру, тегами с опасными постами оказались #кит, #тихий, #синий, #китом, #жду, #синий_кит, #тихийднм и другие. Причем, в теге “тихийднм” использована “н” казахского алфавита.

РОЦИТ отмечает, что самый большой всплеск участников и записей произошел в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, часы особой активности: 20:00-00:00.

Фото: Роцит

Одновременно с появлением “игры” в Instagram начали появляться посты, которые вероятно раскрывают условия и результат игры, а также объясняют, почему дети попадаются на уловку ее создателей.

По словам их авторов, перейдя по таким хэштегам дети получают различные задания, среди которых могут попадаться смертельно опасные. Если участники «игры» отказываются их выполнять, то получают угрозы. Неизвестные внушают детям, что если они не покончат с собой, то умрут их родители.

Ранее 6 февраля администрация “ВКонтакте” заблокировала и удалила прежние теги опасных групп.

В ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей.

Фото: bbci.co.uk

Под следствием Будейкин своей вины не признавал, но за день до задержания под диктофонную запись фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру».

Читать также:

Позже, 19 декабря, был отправлен на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Там жителя Московской области проверяют на вменяемость. Спустя месяц арестованный был признан вменяемым.

По информации СМИ, теперь Будейкина могут направить на дополнительную экспертизу в Москву в Институт имени Сербского "для полноты картины о психическом состоянии".

При этом, по информации 47news, арестованный получает сотни электронных писем, отправленных через интернет-сервис УФСИН. Большая часть посланий приходит от девушек и носит сочувствующий характер. В основном пишут совершеннолетние девушки.