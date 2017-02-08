Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы режиссеру Учителю

В Кремле считают недопустимыми действия организации «Христианское государство — Святая Русь», нападкам которой подвергся режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «Христианское государство — Святая Русь» является незарегистрированной в Минюсте организацией. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент. Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы», — цитирует Пескова «Интерфакс»

Представитель президента уточнил, что в подобных ситуациях необходима «взаимная ответственность», когда деятели культуры должны «четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ».

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Ранее в среду, 8 февраля, режиссер Алексей Учитель направил в Генпрокуратуру заявления с просьбами оградить создателей фильма «Матильда» от угроз в их адрес. В своих письмах режиссер также упомянул депутат ГД Наталью Поклонскую, которая, по его словам, занимается «нагнетанием не объяснимой с позиций здравого смысла истерией».

В конце января организация «Христианское государство — Святая Русь» направила кинотеатрам письма с призывом не допустить показа фильма Учителя. Активисты уточнили, что баннеры, афиши и рекламные листовки с информацией о прокате фильма «будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану».

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Натал​ья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя.

Позже она выразила свое несогласие с результатами проверки трейлера фильма, над которым в данный момент работает Учитель, и попросила провести дополнительную проверку.