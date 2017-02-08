  • 8 Февраль 2017
USD 09.02.2017 59.5129 +0.3196
USD ММВБ 15:17 59.54700  
EUR 09.02.2017 63.4467 +0.2105
EUR ММВБ 15:17 63.4750  
Нефть($) 08.02.2017 54.83 0.58
Нефть(p) 08.02.2017 3263.09 +51.85

Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы режиссеру Учителю

Автор:


© Фото: cinemotionlab.com

Темы дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что организация «Христианское государство — Святая Русь» ненезарегистрированна в Минюсте.

В Кремле считают недопустимыми действия организации «Христианское государство — Святая Русь», нападкам которой подвергся режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «Христианское государство — Святая Русь» является незарегистрированной в Минюсте организацией. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент. Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы», — цитирует Пескова «Интерфакс»

Представитель президента уточнил, что в подобных ситуациях необходима «взаимная ответственность», когда деятели культуры должны «четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ».

Читать также:

Режиссер Учитель пожаловался Чайке на Поклонскую и православных активистов

Ранее в среду, 8 февраля, режиссер Алексей Учитель направил в Генпрокуратуру заявления с просьбами оградить создателей фильма «Матильда» от угроз в их адрес. В своих письмах режиссер также упомянул депутат ГД Наталью Поклонскую, которая, по его словам, занимается  «нагнетанием не объяснимой с позиций здравого смысла истерией».

В конце января организация  «Христианское государство — Святая Русь» направила кинотеатрам письма с призывом не допустить показа фильма Учителя. Активисты уточнили, что баннеры, афиши и рекламные листовки с информацией о прокате фильма «будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану». 

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Натал​ья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя.

Позже она выразила свое несогласие с результатами проверки трейлера фильма, над которым в данный момент работает Учитель, и попросила провести дополнительную проверку.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

    «Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm