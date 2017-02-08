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Суд в Кирове признал Навального виновным

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© Фото: navalny.com

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По словам оппозиционера, приговор судьи в точности повторяет тот, который был в 2013 году.

Оппозиционера Алексея Навального в среду, 8 февраля, признали виновным на пересмотре дела «Кировлес-2» о хищении с предприятия 16 млн рублей. Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин считает, что вина  подозреваемых Навального и Петра Офицерова доказана.

Как написал оппозиционер в своем Twitter, зачитанный судьей приговор в точности повторяет тот, который был ему предъявлен в 2013 году. В то время, как судья зачитывал заключение суда, обвиняемый и его адвокаты держали в руках текст четырехлетней давности и отмечали совпадения. 

«Адвокат Давыдова злобно подчеркивает места, где даже опечатки в первом приговоре совпадают с опечатками в новом», – пишет оппозиционер.

Навальный в своем последнем слове на пересмотре дела «Кировлеса» 3 февраля в Ленинском районном суде Кирова сказал, что виновным себя не считает, и приговор, который он не признает, не сможет остановить его избирательную кампанию. 

Алексею Навальному вменяется организация преступления, а Петру Офицерову — растрата денег. Прокуратура потребовала для первого 5 лет условно и штраф, для второго — 4 года условно и штраф.

Дело о хищении 16 млн рублей с предприятия «Кировлес» поступило на пересмотр в Кировский суд в конце ноября 2016 года, после того, как Президиум Верховного суда РФ отменил приговор в отношении Навального и Офицерова по обвинению в хищении средств компании «Кировлес».

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров уже получали условные сроки по обвинению в хищении продукции «Кировлеса» на сумму 16 млн рублей.

В основу первого дела легли показания бывшего директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, осужденного за растрату. Опалев заявил, что Навальный использовал свой статус советника губернатора Кировской области, чтобы заставить продать товар по заниженной цене для последующей перепродажи.

В декабре прошлого года, несмотря на судебные разбирательства, Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России. Он начал свою президентскую кампанию и запустил сайт "Навальный 2018"

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