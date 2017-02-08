Прокуратура проверит троих депутатов ЗакСа из-за акции против передачи Исаакиевского собора

Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру для проверки трех депутатов городского парламента из-за проведения 28 января акции против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

"Мы подготовили соответствующие документы, и в связи с тем, что депутаты по решению Конституционного суда пользуются определенной неприкосновенностью, эти документы направили для рассмотрения в прокуратуру Санкт-Петербурга о нарушениях трех депутатов Законодательного Собрания", - заявил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступая с докладом в городском парламенте.

Он также добавил, что во время акции до момента сбора и встречи с избирателями нарушений не было, но когда стала использоваться звукоусиливающая аппаратура и появились темы, не связанные с встречей с избирателями, у стражей порядка возникли вопросы.

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На прошлой неделе петербургский ЗакС принял в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, которые потребуют у местных парламентариев согласовывать встречи с избирателями в форме публичных мероприятий.

Ранее 28 января на митинге против передачи собора РПЦ на Марсовом поле собралось около 2 тыс. человек. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами.