В Петербурге вестибюли строящихся станций метро могут поменять свое расположение

Вестибюли станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский проспект» в Петербурге могут расположиться не в тех местах, которые были указаны в проекте, так как с момента разработки документации появились новые дома и улицы. Об этом во вторник, 7 февраля, на заседании в Смольном сообщил начальник сектора проектирования и развития метрополитена КРТИ Михаил Самборский

В ходе заседания штаба по перспективному развитию подземки Самборский отметил, что документация по строительству Невско-Василеостровской линии от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» и Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» разрабатывалась в 2012 и 2013 году.

С учётом развития улично-дорожной сети и жилой застройки КРТИ предложил рассмотреть вопрос об изменении местоположения наземных вестибюлей станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский проспект».

Предложения, заявленные на заседании Штаба, будут дополнительно рассмотрены на совещании с привлечением специалистов транспортного планирования, уточняет пресс-служба Смольного.

В настоящий момент проект предусматривает, что вестибюль «Яхтенной» построят вблизи пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков. Вход на станцию «Шуваловский проспект» должен расположиться возле перекрестка проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов, а на станцию «Зоопарк» – северо-восточнее пересечения Шуваловского и Планерной улицы.

Кроме того,на заседании прозвучала информация, что в 2017 году городу предстоит выполнить строительно-монтажные работы на 29,3 млрд рублей. Многие объекты имеют важное значение для подготовки Петербурга к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.