Активисты предложили передать петербургский ЗакС в ведение РПЦ

Гражданские активисты провели в среду утром, 8 февраля, сатирический перфоманс у стен петербургского парламента с требованием запретить все акции и отдать ЗакС Петербурга в ведение РПЦ.

В образе православных активистов они представились как члены нового патриотического движения "Оскорбленная Россия" и потребовали от спикера ЗакС Вячеслава Макарова запретить любые гражданские акции за исключением крестных ходов и военных парадов.

Участники акции пояснили, что их перфоманс – это ответ на заявление спикера Макарова о "миллионах оскорбленных во всем мире" из-за акции в Исаакиевском музее.

«Я не Вячеслав Серафимович Победоносцев, чтобы насчитать сотни миллионов оскобленных по всему миру, но скажу за себя. Я считаю абсолютным хамством по отношению к себе, как жителю Петербурга и избирателю, то, что происходило в ЗакСе на прошлой неделе», - приводит слова участницы перфоманса Светланы Левиной портал ЗАКС.Ру.

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Ранее глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров осудил деятельность оппозиционных депутатов, которые были не согласны с решением городских властей.

Как сообщал «Санкт-Петербург.Ру», 28 января на митинге против передачи собора РПЦ собралось около 2 тыс. человек. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами.