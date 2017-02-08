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Активисты предложили передать петербургский ЗакС в ведение РПЦ

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© Фото: vk.com/id2252654
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    Пародийная акция прошла у стен парламента Петербурга.

    Гражданские активисты провели в среду утром, 8 февраля,  сатирический перфоманс у стен петербургского парламента с требованием запретить все акции и отдать ЗакС Петербурга в ведение РПЦ.

    В образе православных активистов они представились как члены нового патриотического движения "Оскорбленная Россия" и потребовали от спикера ЗакС Вячеслава Макарова запретить любые гражданские акции за исключением крестных ходов и военных  парадов.

    Участники акции пояснили, что их перфоманс – это ответ на заявление  спикера Макарова о "миллионах оскорбленных во всем мире" из-за акции в Исаакиевском музее.

    «Я не Вячеслав Серафимович Победоносцев, чтобы насчитать сотни миллионов оскобленных по всему миру, но скажу за себя. Я считаю абсолютным хамством по отношению к себе, как жителю Петербурга и избирателю, то, что происходило в ЗакСе на прошлой неделе», -  приводит слова участницы перфоманса Светланы Левиной портал ЗАКС.Ру.

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    Ранее глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров осудил деятельность оппозиционных депутатов, которые были не согласны с решением городских властей.

    Как сообщал «Санкт-Петербург.Ру», 28 января на митинге против передачи собора РПЦ собралось около 2 тыс. человек. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами.

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