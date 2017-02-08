Режиссер Учитель пожаловался Чайке на Поклонскую и православных активистов

Режиссер Алексей Учитель направил в Генпрокуратуру два заявления с просьбой оградить создателей фильма «Матильда» от угроз в их адрес, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

В первом документе Учитель просит оградить коллектив ленты «Матильда» и работников прокатных организаций от угроз со стороны представителей различных общественных движений и "клеветы Натальи Поклонской".

Во втором заявлении Алексей Учитель просит прокуратуру проверить на экстремизм православную организацию «Христианское государство – Святая Русь». По его словам, ее члены угрожали создателям картины и потенциальным зрителям.

В своих письмах режиссер подчеркнул, что сам фильм «Матильда» по-прежнему находится в стадии доработки и его до сих пор никто не видел. Действия депутата Поклонской Учитель назвал «нагнетанием не объяснимой с позиций здравого смысла истерией».

Как стало известно ранее, Поклонская выразила свое несогласие с результатами проверки трейлера фильма, над которым в данный момент работает Учитель, и попросила провести дополнительную проверку.

В прокат «Матильда» выйдет 25 октября. Премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции.