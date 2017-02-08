Полиция Петербурга ищет тысячу пропавших коробок с бананами

Полиция Петербурга разыскивает грузовик с бананами, который потерялся по пути в Москву из морского порта Петербурга.

Накануне, 7 февраля, в полицию обратился 40-летний предприниматель, который заявил, что принадлежащий ООО «Манго» груз может быть похищен.

Тысяча коробок бананов, общим весом в 20 тонн отправили с завода «Моргидрострой» еще 1 февраля. Последний раз автомобиль с прицепом видели выезжающим с территории морского порта Петербурга.

В поселок Малино Московской области фрукты должны были привезти 4 февраля. Груз к месту назначения до сих пор не добрался. Местоположение машины неизвестно.

Причина задержки груза на сегодня остается невыясненной. По итогам проверки будет принято решение о необходимости открытия уголовного производства.