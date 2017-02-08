В Петербурге 8 февраля будет холодно и без осадков

В Петербурге 8 февраля днем ожидается холодная погода без осадков. Температура воздуха от 8 до 10 градусов ниже нуля. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Атмосферное давление значительно выше среднего и будет мало меняться. На дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении ведомства.

МЧС напоминает, что по-прежнему существует вероятность возникновения остро-респираторной вирусной инфекции, в связи с предэпидемическим уровнем.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.Ру», потепление в Петербурге ожидается к выходным. В субботу днем температура воздуха может подняться до -4, а уже ко вторнику до показателя в +1 градус.