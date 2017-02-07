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Картина дня: продажа Дачи Юхневич на Avito, декриминализация побоев и ружье в пианино

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© Фото: astrakhanfm.ru

Темы дня

Сколько стоит памятник регионального значения Дача Юхневич, что теперь ждет инициаторов домашних побоев и как заработать 4 тыс. рублей, просто сняв крышку старого пианино.

Главными темами дня по версии "Монитора" стали новости о выставленной на продажу Даче Юхневич, о подписании закона о декриминализации домашнего насилия и неожиданной находке петербургской пенсионерки.

Первой в повестку дня ворвалась новость о неожиданном объявлении, которое появилось на популярном интернет-ресурсе Avito 27 января. Владельцем здания является сын экс-министра обороны Сергей Анатольевич Сердюков.  Ранее о продаже дачи сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным Фонда, недвижимость была приватизирована в 2010-м году за 190 млн рублей.

Координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина заявила, что Дача Юхневич может сгнить по вине Сердюкова-младшего. По ее словам, продовать ее он начал несколько месяцев тому назад.

Первым из петербургских СМИ эту новость опубликовал «Санкт-Петербург.Ру» (11:43). Спустя несколько часов новость появилась на «Фонтанке» (14:00), а затем и на сайте «Делового Петербурга» (14:45).

Новость о том, что президент Путин подписал нашумевший закон о декриминализации домашнего насилия может быть и не стала сенсационной, но не оставила без внимания большое количество СМИ Петербурга. Одновременно (18:05) новость об этом появилась на «Фонтанке» и «АБН», а спустя 10 минут эстафету перенял ZAKS.RU.

Отныне побои, нанесенные членам семьи впервые, могут быть рассмотрены не как уголовные, а как административные нарушения. Уголовное дело может быть заведено лишь в случае рецидива.

Но самой популярной петербургской новостью стало известие о находке пенсионерки из Красногвардейского района.  Делая ремонт в ее квартире, родственники жительницы Петербурга отодвинули крышку пианино и обнаружили под ней ружье, которое пролежало там около 50 лет. Бдительная пенсионерка тут же отнесла оружие в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и получила за это 4 тысячи рублей.

Первой об этом сообщила «Фонтанка» (13:00), затем эта новость одновременно появилась на сайте «Петербуржского дневника» и «Питер ТВ» (13:20).

Самыми оперативными 7 октября стали «Фонтанка» и сайт «Делового Петербурга». 

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