В России появятся "продуктовые карточки"

Минпромторг планирует в 2017 году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Стратегия продовольственной помощи была разработана осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан. На специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства, передает "РИА Новости".

Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система. Люди, которые получили "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить.

"Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают", — пояснил глава министерства.

Ранее Минпромторг оценивал запуск программы на уровне 140 миллиардов рублей.