Митинг за передачу Исаакиевского собора РПЦ собрал 40 человек (ФОТО)

В Петербурге на Марсовом поле прошел митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. На акцию пришло около 40 человек, передает «Росбалт».

Многие участники митинга, среди которых преобладали пенсионеры, организованно прибыли на автобусе из поселка Тельмана Тосненского района Ленобласти. По словам сельчан, местная администрация «попросила их поддержать».

Один их участников акции признался «Росбалту», что за присутствие на митинге было обещано денежное вознаграждение, но отказался повторить это под запись. Часть участников митинга оказались работниками частного жилищного холдинга, который организовал эту акцию. По их словам, участие в мероприятии не было добровольным.

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В руках у митингующих были одинаковые распечатанные на принтере плакаты с надписью «Храм должен быть храмом» и российские флаги. Для участников акции работала полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

Организаторы митинга заявили, что его также поддерживают Координационный совет патриотических сил Петербурга и Ленобласти, православное движение «Сорок сороков», содружество ветеранских организаций «За други своя», Русский союз, Федерация тайского бокса и Ассоциация ветеранов морской пехоты «Спутник».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.Ру», 28 января на митинге против передачи Исаакиевского собора РПЦ присутствовало около 2 тысяч человек. Он проходил в форме встречи с депутатами петербургского Законодательного собрания, так как Смольный отказался согласовывать митинг из-за того, что в это же время на Марсовом поле собрались активисты Народного освободительного движения (НОД), выступающие за передачу собора церкви.