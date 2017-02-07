МЧС предупреждает петербуржцев о сильной гололедице

В ночь на 8 февраля в Петербурге и его окрестностях ожидается похолодание, сообщает пресс-служба МЧС.

По прогнозам, в городе ожидается похолодание температуры воздуха до -14...-16 градусов. В окрестностях города столбик термометра может опуститься до показателя в -19.

МЧС также предупреждает петербуржцев и гостей города о гололедице. Спасатели просят автомобилистов и пешеходов соблюдать все необходимые меры безопасности.

Сотрудники МСЧ напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Также в Главном управлении МЧС России по Петербургу действует круглосуточная горячая линия 8(812) 299-99-99.

Согласно прогнозу службы Gismeteo, потепление в Петербурге ожидается к выходным. В субботу днем температура воздуха может подняться до -4, а уже ко вторнику до показателя в +1 градус.