В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми

Комитет по социальной политике правительства Петербурга направил в администрации муниципалитетов города письмо «Об усилении контроля за деятельностью опекунов и попечителей». В нем говорится, что из-за участившихся случаев жестокого обращения с приемными детьми необходимо усилить наблюдение за такими семьями, сообщает «Фонтанка».

Комитет просит глав муниципальных образований организовать проверки приемных семей, где живут пять и более несовершеннолетних опекаемых и приемных детей. Все акты проверок должны быть представлены в комитет к 1 апреля 2017 года.

«Обращаем ваше внимание на необходимость исключения формального подхода к проверкам условий жизни подопечных», – говорится в письме.

Как сообщает издание, письмо Смольного вызвало обеспокоенность многодетных и приемных семей. К примеру, в общественном движении «Петербургские родители» считают, что из письма непонятно, каковы критерии проверок, способные исключить «формальный подход», и почему под проверки подпадают семьи с пятью и более несовершеннолетними приемными и опекаемыми детьми.

Сегодня, 6 февраля, в Петербурге также заработала горячая линия по неправомерному изъятию детей из семей, организованная при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. По телефону 576-70-00 принимаются заявления о случаях, когда дети были разделены с семьей неправомерно.

Ранее большой резонанс получила история, которая произошла в московском Зеленограде в январе. После звонка воспитательницы детсада о том, что на теле 6-летнего Сережи обнаружены синяки, его и всех остальных детей Светланы Дель забрали сотрудники полиции. Сама Светлана категорически отрицает факт побоев. Сейчас восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства "Зеленоград", еще двоих передали бабушке - матери Дель - под временную опеку.